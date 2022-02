Tornano i No Green pass del sabato: a Trieste corteo a sorpresa scortato dalla polizia, a Torino nervi tesi per un insulto ai manifestanti – Il video (Di sabato 12 febbraio 2022) Tornano a protestare i No Green pass. Anzitutto a Trieste, da sempre una delle piazze più attive d’Italia. In queste ore, infatti, si sta tenendo un corteo di protesta partito da Largo Barriera e diretto verso il centro. La manifestazione, però, da quanto si apprende, non sarebbe stata preavvisata: le forze dell’ordine sono comunque presenti e stanno scortando in tenuta antisommossa. Secondo la Questura, i partecipanti – tutti contrari alla certificazione verde anti-Covid – al momento sono un migliaio. Tra questi, alla partenza, anche Stefano Puzzer, leader dei No Green pass di Trieste. I manifestanti intonano cori contro il premier Mario Draghi, la polizia e i giornalisti e scandiscono slogan come «Resistenza, ... Leggi su open.online (Di sabato 12 febbraio 2022)a protestare i No. Anzitutto a, da sempre una delle piazze più attive d’Italia. In queste ore, infatti, si sta tenendo undi protesta partito da Largo Barriera e diretto verso il centro. La manifestazione, però, da quanto si apprende, non sarebbe stata preavvisata: le forze dell’ordine sono comunque presenti e stanno scortando in tenuta antisommossa. Secondo la Questura, i partecipanti – tutti contrari alla certificazione verde anti-Covid – al momento sono un migliaio. Tra questi, alla partenza, anche Stefano Puzzer, leader dei Nodi. Iintonano cori contro il premier Mario Draghi, lae i giornalisti e scandiscono slogan come «Resistenza, ...

