Tempesta d'amore, anticipazioni 12 febbraio: una richiesta inaspettata

Tempesta d'amore, nel corso della puntata di oggi, sabato 12 febbraio, focalizzerà l'attenzione sulla coppia composta da Erik e Ariane. I due saranno piuttosto preoccupati per aver saputo da Florian che esiste una copia della confessione di Vogt e che è stata affidata ad una persona di fiducia. Erik, che non ha alcuna intenzione di costituirsi per assistere la compagna durante i suoi ultimi giorni di vita, sarà determinato a scoprire chi abbia in mano la registrazione compromettente. Nel frattempo, le anticipazioni odierne rivelano che i due saranno anche alle prese con il loro imminente matrimonio e Vogt annuncerà ad Ariane che potranno convolare a nozze la settimana prossima. La Kalenberg, a quel punto, penserà di rivolgere a Selina una richiesta inaspettata e le chiederà di farle ...

