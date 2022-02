Stellantis troppo francese: la preoccupazione del Copasir (Di sabato 12 febbraio 2022) Stellantis sta diventando troppo francese: questa è, in sintesi, l’opinione del Copasir. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha pubblicato la sua relazione annuale, che in questa occasione ha posto la lente d’ingrandimento sul gruppo automobilistico di cui fa parte anche Fiat. Per il comitato, lo Stato italiano deve intervenire direttamente, per evitare Leggi su periodicodaily (Di sabato 12 febbraio 2022)sta diventando: questa è, in sintesi, l’opinione del. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha pubblicato la sua relazione annuale, che in questa occasione ha posto la lente d’ingrandimento sul gruppo automobilistico di cui fa parte anche Fiat. Per il comitato, lo Stato italiano deve intervenire direttamente, per evitare

Advertising

FabioCarbone80 : #Stellantis NV. Ora il #Copasir s'accorge che ex @Fiat_IT è diventata troppo straniera. Solo ora. Perché quando il… - CalcioFinanza : Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica): «Troppo peso dei francesi, il Governo italian… - lomastrotweet : Se volevo stellantis non pensi che l’avrei acquistato prima , oltretutto a quei prezzi si vede anche la bolla non è… - crispaltri : RT @maxkava: Stellantis ha annunciato 2600 esuberi in Francia nei prossimi due anni. Siccome il CEO dice che in Italia produrre costa tropp… - maxime71167 : RT @maxkava: Stellantis ha annunciato 2600 esuberi in Francia nei prossimi due anni. Siccome il CEO dice che in Italia produrre costa tropp… -