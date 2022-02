Spalletti in conferenza: "1-1 giusto, potevamo segnare ancora! Ambizioni scudetto, ma perchè mi volete usare per i titoli dei giornali? Osimhen futuro campione, ma se va troppo da solo..." (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ? conferenza stampa rilasciata da Luciano Spalletti. La partita si è conclusa con l'Inter Napoli, e Spalletti ha parlato della partita di calcio del Napoli dopo la 25° giornata di calendario. OnCalcioNapoli24 La diretta di Spalletti. Alla conferenza stampa dopo l'Inter a Napoli. L'allenatore dell'SSC Napoli parla in diretta dopo la partita Spalletti parla a nome del Napoli calcio in una conferenza. Ecco cosa mette in evidenza CalcioNapoli24: "E' giusto l'1-1? In generale sì, siamo obiettivi. Abbiamo pochi palloni che possono segnare, e loro sono bravi a sfruttare le situazioni che gli appartengono e le qualità. Dimostra una prestazione di Ambizioni in campionato? Perché fare notizia con me? Non devo ... Leggi su goalnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ?stampa rilasciata da Luciano. La partita si è conclusa con l'Inter Napoli, eha parlato della partita di calcio del Napoli dopo la 25° giornata di calendario. OnCalcioNapoli24 La diretta di. Allastampa dopo l'Inter a Napoli. L'allenatore dell'SSC Napoli parla in diretta dopo la partitaparla a nome del Napoli calcio in una. Ecco cosa mette in evidenza CalcioNapoli24: "E'l'1-1? In generale sì, siamo obiettivi. Abbiamo pochi palloni che possono, e loro sono bravi a sfruttare le situazioni che gli appartengono e le qualità. Dimostra una prestazione diin campionato? Perché fare notizia con me? Non devo ...

Advertising

FcInterNewsit : Spalletti in conferenza: 'L'Inter è la più forte sul campo, non solo a chiacchiere' - EcciseM : @pabla77 Non c'è riuscito neanche Spalletti in conferenza stampa. - _SiGonfiaLaRete : Conferenza stampa #Spalletti al termine di #NapoliInter #ForzaNapoliSempre - lautaroiltoroo : RT @FcInterNewsit: Spalletti in conferenza: 'L'Inter è la più forte sul campo, non solo a chiacchiere' - junews24com : Spalletti non si nasconde: «Siamo ambiziosi. Se volete usiamo quella parola» - -