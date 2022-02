Spalletti critico | “L’Inter è più forte | ma noi abbiamo sbagliato un aspetto della gara”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato un’intervista dopo il match controai microfoni di DAZN. Il toscano ha avuto modo di commentare il pareggio ottenuto nella sfida Scudetto, che ha visto le due compagini portare a casa un 1-1. Di seguito, quanto dichiarato dall’allenatore partenopeo: “Bisogna continuare a mantenere questa leggerezza talentuosa. In alcuni momenti l’mantenuta e in altri momenti no. Bisogna essere bravi a portare la partita in quelle che sono le nostre caratteristiche. Se non lo facciamo, diventa tutto difficile”. In che maniera ha cercato di limitare Brozovic e i quinti del?: “L’preparata come un qualsiasi 4-2-3-1 contro un sistema di gioco come quello del. Però la squadra l’ha interpretata bene per lunghi ...