Sanremo 2023, condurrà ancora Amadeus? Fiorello spiazza tutti (Di sabato 12 febbraio 2022) Amadeus accetterà davvero di condurre la sua quarta edizione del Festival di Sanremo consecutiva? Fiorello non ha dubbi. La 72esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa da poco con un numero di ascolti davvero mai visti negli ultimi anni. In questi giorni si sta già pensando alla prossima edizione del 2023. Molti sperano di rivedere ancora sul palco dell'Ariston Amadeus nelle vesti di conduttore e direttore artistico. Fiorello e Amadeus (via social) Rivedere Amadeus non sarebbe di certo una sorpresa, i suoi Festival sono di certo i più visti e apprezzati degli ultimi anni da parte degli spettatori. Il noto presentatore però al momento non si è ancora espresso e non ha dato ...

