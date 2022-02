Roma, Spinazzola migliora ma ancora nessuna data per il rientro (Di sabato 12 febbraio 2022) Buone notizie per Leonardo Spinazzola. Il laterale sinistro della Roma e della Nazionale è alle prese con il lungo recupero dal brutto infortunio subito agli Europei, con il distaccamento del tendine. Spinazzola ha avuto nella giornata di ieri un consulto a Trigoria con il Prof- Lempainen, colui che lo aveva operato, e i risultati dei test sono stati positivi. L’azzurro potrà aumentare i carichi di lavoro, ma la via della cautela impone di non fissare ancora alcuna data per il rientro. L’obiettivo è infatti non forzare i tempi, vista la delicatezza dell’infortunio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Buone notizie per Leonardo. Il laterale sinistro dellae della Nazionale è alle prese con il lungo recupero dal brutto infortunio subito agli Europei, con il distaccamento del tendine.ha avuto nella giornata di ieri un consulto a Trigoria con il Prof- Lempainen, colui che lo aveva operato, e i risultati dei test sono stati positivi. L’azzurro potrà aumentare i carichi di lavoro, ma la via della cautela impone di non fissarealcunaper il. L’obiettivo è infatti non forzare i tempi, vista la delicatezza dell’infortunio. SportFace.

Advertising

ilRomanistaweb : ?? #Spinazzola, positivo l'esito dei controlli sullo stato del recupero Il chirurgo che l'ha operato ha concluso in… - sportface2016 : #Roma, #Spinazzola migliora ma ancora nessuna data per il rientro - TuttoASRoma : SPINAZZOLA Esito positivo ma la Roma non vuole rischiare - Dayline1993 : RT @forzaroma: #Mourinho: “#Abraham è convocato per domani”. #Spinazzola verso il rientro #ASRoma - sportli26181512 : Roma: procede bene il recupero di Spinazzola, cosa trapela sul rientro: Giungono notizie rassicuranti in casa Roma… -