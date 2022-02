Picchia moglie e figlia nel Napoletano | intervengono gli agenti e aggredisce anche loro

(Di sabato 12 febbraio 2022)lae lagli. È stato arrestato a Camposano, piccolo Comune in provincia di Napoli, un 43enne, originario dell’Ucraina, per maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Stanotte glidel Commissariato di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tutti i componenti della famiglia erano stati sentiti dagli inquirenti, ed era scattata una doppia denuncia: una a carico del padre, per le lesioni aggravate a carico della(il fascicolo è ..."Sono scappato via di casa, miami ha picchiato, venite qui". Loro, i poliziotti, lo hanno trovato che era pieno di lividi e graffi , sia per le botte appena ricevute che per altre percosse di ...Gli agenti del commissariato di polizia di Nola durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Armando Diaz a Camposano per una ...CAMPOSANO – Stanotte gli agenti del commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Armando Diaz a Camposano ...