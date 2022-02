“Perchè mi volete usare?”: Napoli, Spalletti punge in conferenza (Di sabato 12 febbraio 2022) Napoli ed Inter hanno pareggiato 1-1 questa sera al Maradona. Spalletti ha commentato il match in conferenza stampa. Il big match di questa sera del Maradona tra il Napoli e l’Inter è terminato con il risultato di 1-1. I partenopei sono passati in vantaggio al 7? con un calcio di rigore realizzato da Lorenzo Insigne, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 12 febbraio 2022)ed Inter hanno pareggiato 1-1 questa sera al Maradona.ha commentato il match instampa. Il big match di questa sera del Maradona tra ile l’Inter è terminato con il risultato di 1-1. I partenopei sono passati in vantaggio al 7? con un calcio di rigore realizzato da Lorenzo Insigne, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Perchè volete Napoli, Spalletti: 'Il pareggio è un risultato giusto. Osimhen diventerà un campione' Perché mi volete usare per i titoli dei giornali? Non devo essere complice di quelle che sono le vostre organizzazione del creare aspettative. Sono complice la mia squadra, sono dentro alla mia ...

Spalletti: "Abbiamo sbagliato poco. L'Inter è più forte e lo ha dimostrato sul campo" In conferenza stampa: "Ambizioni scudetto? Perché mi volete usare per fare i titoli dei giornali? Stasera abbiamo mostrato la nostra leggerezza talentuosa" Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza ...

Perché mi volete usare per i titoli dei giornali? Non devo essere complice di quelle che sono le vostre organizzazione del creare aspettative. Sono complice la mia squadra, sono dentro alla mia ...In conferenza stampa: "Ambizioni scudetto? Perché mi volete usare per fare i titoli dei giornali? Stasera abbiamo mostrato la nostra leggerezza talentuosa" Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza ...