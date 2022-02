Pechino 2022 | Moioli dopo l’argento con Visintin | “Ci tenevo tanto a fare medaglia oggi”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Riscatto per Michelae secondaper Omar. I due azzurri sono raggiantiaver conquistato lad’argento alle spalle degli Stati Uniti nel team mixed di snowboardcross alle Olimpiadi di. “L’individuale è andata come sappiamo eciveramenteunacon Omar – ha dettoai microfoni della FISI -. Era la prima volta di questa gara alle Olimpiadi e alla fine è una possibilità diin più. Io ero tesa, molto, però avevo Omar che, oltre a partir davanti, mi ha trascinato con la sua tranquillità e positività, e ho cercato solo diuna bella gara. ...

E' l'argento della rivincita, è l'argento della conferma. Dopo la delusione della gara individuale Michela Moioli è tornata sul podio olimpico e la ripaga, almeno un po', per la grande delusione: 'Ho ...L'Italia aè ora a quota undici, con 2 ori, 5 argenti e 4 bronzi. La spinta di Visintin Il Mixed Team Snowboard Cross è una delle sette novità inserite nel programma olimpico, e segue la ...Prima giornata di allenamenti ufficiali per le protagoniste della discesa femminile di Yanqing che martedì 15 febbraio le vedrà in gara alle Olimpiadi di Pechino 2022. Il miglior tempo è stato ...Griglia Timeline Grafo ...