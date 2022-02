Ospedale Monaldi di Napoli | bimba irachena di 9 mesi sarà operata al cuore

Advertising

andrea_falivene : RT @rep_napoli: 'Benvenuta a Napoli, Nza': la neonata irachena sarà operata all'ospedale Monaldi [di Paolo Popoli] [aggiornamento delle 09:… - rep_napoli : 'Benvenuta a Napoli, Nza': la neonata irachena sarà operata all'ospedale Monaldi [di Paolo Popoli] [aggiornamento d… - Yogaolic : RT @rep_napoli: 'Benvenuta a Napoli, Nza': la neonata irachena sarà operata all'ospedale Monaldi [di Paolo Popoli] [aggiornamento delle 22:… - rep_napoli : 'Benvenuta a Napoli, Nza': la neonata irachena sarà operata all'ospedale Monaldi [di Paolo Popoli] [aggiornamento d… - anteprima24 : ** Sarà operata a ##Napoli la bimba #Irachena affetta da patologia cardiaca ** -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Monaldi

... la bimba irachena di soli 9 mesi affetta da un grave difetto cardiaco multiplo , nella serata di ieri è arrivata a Napoli per poi essere trasferita dall'aeroporto di Capodichino all'...È atterrata all' aeroporto di Capodichino poco prima delle 18 30 Nza, la bimba irachena di 9 mesi affetta da una grave patologia cardiaca, che sarà operata nell'di Napoli a spese della Regione Campania. Accompagnata dai genitori, una coppia di 30 e 24 anni, la bimba è stata accolta dal vicepresidente del Consiglio regionale, Valeria ...La piccola Nza, la bimba irachena di soli 9 mesi affetta da un grave difetto cardiaco multiplo, nella serata di ieri è arrivata a Napoli per poi essere trasferita dall’aeroporto di Capodichino ...Una mobilitazione bellissima che ha consentito, in poco tempo, di mettere la vita di una bambina nelle mani sicure degli straordinari professionisti dell’ospedale Monaldi”. Così la vicepresidente del ...