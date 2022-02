Loris Degioanni | uno startupper è come un artista cui tremano le gambe ogni mattina

Advertising

RiccardoLuna : Loris Degioanni: uno startupper è come un artista a cui tremano le gambe ogni mattina -

Ultime Notizie dalla rete : Loris Degioanni

Corriere della Sera

"Come stai bene!", dico aquando il suo volto compare sullo schermo, "non sei cambiato tanto". Non lo vedevo da qualche anno, il poster boy delle startup italiane. Il ragazzo prodigio. Studi in Piemonte, il ..., CTO and Founder of Sysdig, partnered with Gerald to launch Wireshark more than 15 years ago. Gerald joins Sysdig's open source team, which is a significant contributor to many open ...