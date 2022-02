LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pietro Sighel ci prova nei 500 metri (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming – La presentazione delle gare Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di gare dello Short track alle Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Il programma prevede i 500 metri maschili (dai quarti di finale) e la staffetta femminile (Finale B e Finale A). Sul versante italiano, Pietro Sighel è l’unico rappresentante e il sogno è quello di spingersi fino alla Finale A giocandosi tutte le carte possibili immaginabili. Ha talento il ragazzo, classe ’99 di Baselga di Piné, nato e cresciuto sul ghiaccio guardando quanto fatto da suo padre Roberto (stella internazionale dello speed skating). Nel caso di Pietro ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le gare in tv/streaming – La presentazione delle gare Buongiorno e bentrovati alladi questa giornata di gare delloalleInvernali di Pechino (Cina). Il programma prevede i 500maschili (dai quarti di finale) e la staffetta femminile (Finale B e Finale A). Sul versante italiano,è l’unico rappresentante e il sogno è quello di spingersi fino alla Finale A giocandosi tutte le carte possibili immaginabili. Ha talento il ragazzo, classe ’99 di Baselga di Piné, nato e cresciuto sul ghiaccio guardando quanto fatto da suo padre Roberto (stella internazionale dello speed skating). Nel caso di...

Advertising

zazoomblog : LIVE Short track Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pietro Sighel ci prova nei 500 metri - #Short #track #Olimpiadi… - infoitsport : Olimpiadi invernali, short track: LIVE! Arianna Fontana che beffa, caduta nella finale dei 1000 metri - infoitsport : Olimpiadi invernali, short track: LIVE! Arianna Fontana in finale dei 1000 metri alle 13.43 - infoitsport : LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Fontana squalificata in finale. Azzurri in finale nella staffetta! Sig… - SkySport : Pechino 2022, Short Track: Arianna Fontana in finale nei 1000 metri. LIVE #SkySport #Pechino2022 #ShortTrack… -