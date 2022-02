LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Brad Binder davanti a tutti, la pioggia interrompe la sessione (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.00 Situazione stabile da ormai più di 40 minuti. tutti i piloti nei propri box causa pioggia; mancano tre ore alla fine della sessione, riepiloghiamo i migliori 10 tempi: 1 33 B. Binder 1:31.814 2 20 F. QUARTARARO +0.006 3 42 A. RINS +0.070 4 23 E. BASTIANINI +0.073 5 41 A. ESPARGARO +0.092 6 89 J. MARTIN +0.266 7 12 M. VIÑALES +0.300 8 5 J. ZARCO +0.413 9 44 P. ESPARGARO +0.417 10 30 T. NAKAGAMI +0.486 06.57 Ieri a causa del fango, i piloti sono stati costretti a compiere numerosi giri “a vuoto” proprio per pulire la pista; al momento, la pioggia di certo non manca. E potrebbe essere, nuovamente, mista al fango. 06.51 La ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.00 Situazione stabile da ormai più di 40 minuti.i piloti nei propri box causa; mancano tre ore alla fine della, riepiloghiamo i migliori 10 tempi: 1 33 B.1:31.814 2 20 F. QUARTARARO +0.006 3 42 A. RINS +0.070 4 23 E. BASTIANINI +0.073 5 41 A. ESPARGARO +0.092 6 89 J. MARTIN +0.266 7 12 M. VIÑALES +0.300 8 5 J. ZARCO +0.413 9 44 P. ESPARGARO +0.417 10 30 T. NAKAGAMI +0.486 06.57 Ieri a causa del fango, i piloti sono stati costretti a compiere numerosi giri “a vuoto” proprio per pulire la pista; al momento, ladi certo non manca. E potrebbe essere, nuovamente, mista al fango. 06.51 La ...

