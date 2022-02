Lazio - Bologna, Mihajlovic: 'Nella mia carriera mai visto un rigore del genere' (Di sabato 12 febbraio 2022) 'In 40 anni di carriera non ho mai visto un rigore del genere , anche in generale non abbiamo fatto bene'. Queste le parole del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, sull'episodio che ha consentito ... Leggi su globalist (Di sabato 12 febbraio 2022) 'In 40 anni dinon ho maiundel, anche in generale non abbiamo fatto bene'. Queste le parole del tecnico delSinisa, sull'episodio che ha consentito ...

Advertising

Noibiancocelest : Lazio – Bologna, Sarri: “I blackout stanno diventando rari. Rigore? Io sono per un altro metro di valutazione” – VI… - giuliocredali : RT @JPeppJ: Adani e Cassano oltre a non capire un cazzo di calcio si inventano pure cazzate assurde. Gol subiti nelle ultime 10 giornate:… - ResultadosND : #Lazio (Immobile -p- 13'/ Zaccagni 53', 63') 3-0 Bologna #SerieA ???? - gdstwits : Serie A: Lazio-Bologna 3-0 - luigibar74 : @cippiriddu @Pompeo94 @Inter In 5 giornate di ritorno (perché la prima con il Bologna non giocata) abbiamo già inco… -