Jorit dipinge un murales al?Sabatini -Menna

(Di sabato 12 febbraio 2022)a Salerno perre un. Ieri mattina l’artista ha realizzato un’altra bella opera di questo street artist i cui tratti sono riconoscibili e apprezzati anche a livello internazionale. L’opera è stata realizzata sulla facciata dell’ìstituto Sabatini –di?Salerno, attirando la curiosità di tantissimi passanti che si sono fermati a guardare l’artista all’opera.era già stato nella città capoluogo per realizzare l’opera nel nuovo parcheggio di via Vinciprova. Lì è impresso su 400 metri quadri di cemento il volto fiero di Trotula De Ruggiero, la prima donna medico che operò nella Scuola Medica Salernitana, segnando la nascita dell’ostetricia e della ginecologia in Italia. Ora questa seconda opera sulla facciata dell’istituto artistico che sicuramente sarà d’ispirazione per ...

Advertising

Giorno_Lodi : Jorit dipinge il volto di don Leandro Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Jorit dipinge

...portare cure mediche e interventi salva - vita in tutto il mondo."è un artista italiano, nato a Napoli, specializzato in arte urbana su grandi superfici per lo più pubbliche. Dal 2005......portare cure mediche e interventi salva - vita in tutto il mondo."è un artista italiano, nato a Napoli, specializzato in arte urbana su grandi superfici per lo più pubbliche. Dal 2005..."Jorit a Salerno per dipingere un murale. Un'altra bella opera di questo street artist i cui tratti sono riconoscibili e apprezzati anche a livello internazionale". Con queste parole, pubblicato in un ...di Famiglia Nuova, Mariarosa Devecchi – Volevamo ricordare attraverso la sua faccia che dobbiamo essere capaci di costruire situazioni di confronto e riconoscimento comune di problemi, valorizzando la ...