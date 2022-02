Insider – Faccia a faccia con il crimine: su Rai3 prende il via il programma di Roberto Saviano (Di sabato 12 febbraio 2022) Lo scrittore e personaggio televisivo è pronto per condurre la prima puntata del suo nuovo programma televisivo. Nella prima edizione di Insider – faccia a faccia con il crimine Roberto Saviano si troverà di fronte alle organizzazioni criminali a tu per tu con persone che ve ne hanno fatto dall’interno. La prima puntata del delicato show che conduce il telespettatore nei meandri della criminalità italiana e straniera va in onda sabato 12 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:45 circa, quando il primo episodio inizierà a mostrare il racconto di pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati che hanno avuto la forza ed il coraggio di collaborare con la trasmissione. Insider – ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 febbraio 2022) Lo scrittore e personaggio televisivo è pronto per condurre la prima puntata del suo nuovotelevisivo. Nella prima edizione dicon ilsi troverà di fronte alle organizzazioni criminali a tu per tu con persone che ve ne hanno fatto dall’interno. La prima puntata del delicato show che conduce il telespettatore nei meandri della criminalità italiana e straniera va in onda sabato 12 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:45 circa, quando il primo episodio inizierà a mostrare il racconto di pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati che hanno avuto la forza ed il coraggio di collaborare con la trasmissione.– ...

