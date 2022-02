I convocati del Lecce: recuperano Gendrey e Di Mariano, out Asencio (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLecce – Sono 22 i convocati da Marco Baroni per la sfida con il Benevento in programma domani alle ore 15.30 allo stadio Via del Mare. L’allenatore dei salentini dovrà fare a meno di Bleve, Rodriguez, Dermaku, Hjulmand e Asencio ma recupera Di Mariano e Gendrey. Di seguito l’elenco completo: 3. Vera 5. Lucioni 6. Simic 7. Ragusa 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 13. Tuia 14. Helgason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 22. Plizzari 23. Björkengren 24. Faragò 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 33. Calabresi 35. Samooja 37. Majer L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 22 ida Marco Baroni per la sfida con il Benevento in programma domani alle ore 15.30 allo stadio Via del Mare. L’allenatore dei salentini dovrà fare a meno di Bleve, Rodriguez, Dermaku, Hjulmand ema recupera Di. Di seguito l’elenco completo: 3. Vera 5. Lucioni 6. Simic 7. Ragusa 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di13. Tuia 14. Helgason 17.19. Listkowski 21. Gabriel 22. Plizzari 23. Björkengren 24. Faragò 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 33. Calabresi 35. Samooja 37. Majer L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** I #Convocati del #Lecce: recuperano Gendrey e Di Mariano, out Asencio ** - TV7Benevento : LECCE - BENEVENTO I CONVOCATI - - Nicola23453287 : RT @_cieloitalia: 'Via libera alla quarta dose in Italia. Nota del Ministero della Salute dell’11 febbraio. Convocati gli immunodepressi 12… - Giank1970 : RT @_cieloitalia: 'Via libera alla quarta dose in Italia. Nota del Ministero della Salute dell’11 febbraio. Convocati gli immunodepressi 12… - mrmnft : RT @_cieloitalia: 'Via libera alla quarta dose in Italia. Nota del Ministero della Salute dell’11 febbraio. Convocati gli immunodepressi 12… -