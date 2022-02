Firenze: presa per i capelli e rapinata di notte in via Gino Capponi. E’ il terzo caso in una settimana (Di sabato 12 febbraio 2022) Un'altra rapina violenta, in strada, di notte, a Firenze. E' la terza in una settimana. La notte scorsa, ossia fra venerdì 11 e sabato 12 febbraio 2022, in centro, una spagnola di 22 anni, che stava rincasando è stata avvicinata da uno sconosciuto, in via Gino Capponi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 12 febbraio 2022) Un'altra rapina violenta, in strada, di, a. E' la terza in una. Lascorsa, ossia fra venerdì 11 e sabato 12 febbraio 2022, in centro, una spagnola di 22 anni, che stava rincasando è stata avvicinata da uno sconosciuto, in viaL'articolo proviene daPost.

