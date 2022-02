Diffidati Napoli-Inter: i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Sassuolo (Di sabato 12 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Napoli-Inter. nerazzurri dentro un ciclo di partite tra Coppa Italia, campionato e big match e per Simone Inzaghi è arrivato il momento di un altro big match Scudetto, dopo la sconfitta nel derby. Vietato sbagliare, con un occhio anche alla situazione dei calciatori Diffidati. Al momento sono tre i nerazzurri a rischio squalifica in vista della prossima sfida casalinga contro il Sassuolo: Brozovic, Vidal e Lautaro Martinez, due titolarissimi e una prima alternativa. Inzaghi lo sa bene ma difficilmente farà le sue valutazioni: il Napoli ha la priorità, poi si penserà al Sassuolo. Diffidati Inter: Brozovic, Vidal, Lautaro ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio didentro un ciclo di partite tra Coppa Italia, campionato e big match e per Simone Inzaghi è arrivato il momento di un altro big match Scudetto, dopo la sconfitta nel derby. Vietato sbagliare, con un occhio anche alla situazione dei calciatori. Al momento sono tre iindella prossima sfida casalinga contro il: Brozovic, Vidal e Lautaro Martinez, due titolarissimi e una prima alternativa. Inzaghi lo sa bene ma difficilmente farà le sue valutazioni: ilha la priorità, poi si penserà al: Brozovic, Vidal, Lautaro ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Napoli, tre diffidati per la partita contro l’Inter - cn1926it : #NapoliInter, occhio al cartellino giallo: sono 2 i diffidati azzurri - MarekNapoli : RT @napolimagazine: OCCHIO AL GIALLO - Napoli, tre diffidati - sscalcionapoli1 : Napoli, tre diffidati per la partita contro l’Inter - Leo17Marco : @giovanni_zecchi Con il Napoli verranno ammoniti i diffidati e poi a seguire ammoniti cho entra in diffida. Ormai l… -