Delia fa una confessione choc a un uomo del GF Vip: “Ho una voglia matta di farlo con te e Alex” (Di sabato 12 febbraio 2022) Il ritorno di Alex Belli si avvicina, ma nonostante tutto Delia Duran continua a flirtare con Antonio Medugno. Nei giorni scorsi la bella venezuelana si è avvicinata molto al tiktoker e tra coccole e grattini gli ha anche confessato di essere interessata. Durante un momento di confidenze con Nathaly Caldonazzo, la Pantera del Sud America ha ammesso: “Sì lui mi piace, ma non so se piaccio a lui“. La Caldonazzo ha spiegato il suo punto di vista alla coinquilina: “Secondo me lui non ha paura di soffrire, se una cosa la sai dall’inizio che è così… non ti aspetti nulla. Sai che è un gioco. Un uomo che ti vuole ti prende, gioco o non gioco. Se una persona ti manda dei segnali. È piccolo e intimidito, levando la differenza di età, sei tanta roba capito?! Magari lui è abituato a una ragazzina, pensano a volte che è difficile gestire donne ... Leggi su biccy (Di sabato 12 febbraio 2022) Il ritorno diBelli si avvicina, ma nonostante tuttoDuran continua a flirtare con Antonio Medugno. Nei giorni scorsi la bella venezuelana si è avvicinata molto al tiktoker e tra coccole e grattini gli ha anche confessato di essere interessata. Durante un momento di confidenze con Nathaly Caldonazzo, la Pantera del Sud America ha ammesso: “Sì lui mi piace, ma non so se piaccio a lui“. La Caldonazzo ha spiegato il suo punto di vista alla coinquilina: “Secondo me lui non ha paura di soffrire, se una cosa la sai dall’inizio che è così… non ti aspetti nulla. Sai che è un gioco. Unche ti vuole ti prende, gioco o non gioco. Se una persona ti manda dei segnali. È piccolo e intimidito, levando la differenza di età, sei tanta roba capito?! Magari lui è abituato a una ragazzina, pensano a volte che è difficile gestire donne ...

F4LLINGF0RY0UU : @Nisrine567 a una certa aveva le mani sulle cosce di delia però - hugmeesposito : RT @tantogentiIe: se devo dare un volto alla disperazione è quello di delia e soleil e no, non perché si sono buttate su uomo o si sono str… - harry12894 : RT @tantogentiIe: se devo dare un volto alla disperazione è quello di delia e soleil e no, non perché si sono buttate su uomo o si sono str… - chiara_priolo : MA CAPITE CHE C'È UNA DIFFERENZA DA PRIMA AD ORA? PRIMA BARU ERA VERGOGNATO PER JESSICA E ORA STAVA SEMPLICEMENTE S… - mokuren791 : @anninaa00 Soffri di allucinazioni amo. Lui vede Delia come una svuotapalle ???? -