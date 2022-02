Dall’ultimo posto a Sanremo al sogno dell’Eurovision, cresce il fenomeno Tananai. E gli scrive un’ambasciatrice (Di sabato 12 febbraio 2022) Chi l’ha detto che arrivare ultimi sia sempre un disastro? Che non sia così ne è la prova il cantante Tananai, di cui non si smette più di parlare. I social sono inondati dai suoi meme, dalle sue dichiarazioni e dalle sue foto. Tananai – che Open aveva già intervistato nel 2019 quando non era ancora così conosciuto – è arrivato ultimo al Festival di Sanremo 2022 ma non si è mai dato per vinto. Anzi. Ha dovuto cambiare le location dei suoi concerti a Milano e Roma per troppa richiesta, ha aumentato i suoi fan in pochissimo giorni e la sua canzone, Sesso occasionale, è tra le più ascoltate in Italia su Spotify. È lui il vincitore “morale” di questa edizione della kermesse musicale di Rai 1. Tananai, infatti, anziché disperarsi, quando è stato annunciato l’esito del voto (e lui si è piazzato all’ultimo ... Leggi su open.online (Di sabato 12 febbraio 2022) Chi l’ha detto che arrivare ultimi sia sempre un disastro? Che non sia così ne è la prova il cantante, di cui non si smette più di parlare. I social sono inondati dai suoi meme, dalle sue dichiarazioni e dalle sue foto.– che Open aveva già intervistato nel 2019 quando non era ancora così conosciuto – è arrivato ultimo al Festival di2022 ma non si è mai dato per vinto. Anzi. Ha dovuto cambiare le location dei suoi concerti a Milano e Roma per troppa richiesta, ha aumentato i suoi fan in pochissimo giorni e la sua canzone, Sesso occasionale, è tra le più ascoltate in Italia su Spotify. È lui il vincitore “morale” di questa edizione della kermesse musicale di Rai 1., infatti, anziché disperarsi, quando è stato annunciato l’esito del voto (e lui si è piazzato all’ultimo ...

