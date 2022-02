Collezione Zeffirelli: oggi visite gratuite per i fiorentini (Di sabato 12 febbraio 2022) oggi, in occasione del 99° compleanno del Maestro , la Collezione Zeffirelli sarà accessibile gratuitamente per tutti i residenti della città di Firenze. Il museo sarà aperto nei soliti orari dalle 10 ... Leggi su lanazione (Di sabato 12 febbraio 2022), in occasione del 99° compleanno del Maestro , lasarà accessibile gratuitamente per tutti i residenti della città di Firenze. Il museo sarà aperto nei soliti orari dalle 10 ...

Advertising

shelshapira : RT @DarioNardella: Domani sabato 12 febbraio in occasione del 99° anniversario della nascita di Franco Zeffirelli, la Collezione Zeffirelli… - Fra_Lugano : RT @DarioNardella: Domani sabato 12 febbraio in occasione del 99° anniversario della nascita di Franco Zeffirelli, la Collezione Zeffirelli… - Alessia_Bettini : RT @DarioNardella: Domani sabato 12 febbraio in occasione del 99° anniversario della nascita di Franco Zeffirelli, la Collezione Zeffirelli… - ErasmoDAngelis : RT @DarioNardella: Domani sabato 12 febbraio in occasione del 99° anniversario della nascita di Franco Zeffirelli, la Collezione Zeffirelli… - DarioNardella : Domani sabato 12 febbraio in occasione del 99° anniversario della nascita di Franco Zeffirelli, la Collezione Zeffi… -