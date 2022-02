Bob | Pechino 2022 | Lochner e Hafer i più veloci nelle due ultime sessioni di allenamento | Baumgartner da top10

(Di sabato 12 febbraio 2022) Si è andato a concludere il percorso di avvicinamento del bob verso la gara valevole per i Giochi Olimpici invernali di. Nella mattinata cinese, infatti, sono state disputate leduedisul budello di Yanqing dove, da lunedì si inizierà a fare sul serio con la prova che assegnerà le medaglie. Nella quinta batteria il miglior tempo lo ha segnato il tedesco Johannesin 59.85, unico a scendere sotto il muro del minuto. Alle sue spalle (a 15 centesimi) il britannico Brad Hall in 1:00.00, terzo il canadese Justin Kripps a 17 centesimi, a pari merito con il francese Romain Heinrich. Si ferma in ottava posizione il grande favorito Francesco Friedrich a 23 centesimi, mentre il nostro Patrickè 14° a 45. Nella sesta, ...

...e la 10 km sprint di biathlon Sono 9 le discipline di scena sabato 12 febbraio ai Giochi di:... Previsti anche la prima prova della discesa femminile di sci, gli allenamenti nela 2 maschile ...L'arrivo di un grande evento sportivo - in questo caso le Olimpiadi invernali di- rappresenta per una rubrica come IGN Retro l'occasione per rispolverare qualche ... tra sci,e tutte le ...Si è andato a concludere il percorso di avvicinamento del bob verso la gara valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Nella mattinata cinese, infatti, sono state disputate le ultime ...Sono 9 le discipline di scena sabato 12 febbraio ai Giochi di Pechino: biathlon, sci di fondo ... Previsti anche la prima prova della discesa femminile di sci, gli allenamenti nel bob a 2 maschile e ...