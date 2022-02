Anche Confindustria incalza Draghi Bonomi | Sulle bollette serve di più

Advertising

Maggiordomobat1 : @PoliticaPerJedi Traduzione: togliamo i soldi anche a chi si comporta onestamente e diamoli a Confindustria - Cionfry : RT @Univa_Stampa: “I rincari energetici ci stanno mettendo in crisi. Quello che lanciamo è più di un allarme”. Così il presidente @RobertoG… - Marilena0407 : @PaoloAnnibali @OrNella645587 @MariaAversano1 Draghi è incazzato perché i fondi destinasti al superbonus lascia poc… - OliverioGiov : Il corriere è sempre stato la velina del governo. Quando il governo è di destra. Altrimenti è la velina di Confindu… - antonie85321896 : RT @GiornaleLORA: Dopo Sicindustria, anche Confindustria Sicilia diventa partner dell’ITS in Nuove tecnologie della vita “Alessandro Volta”… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Confindustria

se siamo anziani si può lavorare più a lungo , ha dichiarato Ignazio Visco, quasi a voler ... See sindacato già litigano sugli adeguamenti salariali all'inflazione, il numero uno di ......conseguenti al taglio degli investimenti alle quote Opec e della riduzione di domanda di gas...facente parte del Consiglio generale Advisory board della,membro del National ...ma anche per le opportunità che l’infrastruttura rappresenta per il territorio aretino, in termini di Pil e posti di lavoro. Muove da qui l’analisi del presidente di Confindustria Toscana Sud, ...ma anche per le opportunità che l’infrastruttura rappresenta per il territorio aretino, in termini di Pil e posti di lavoro. Muove da qui l’analisi del presidente di Confindustria Toscana Sud, ...