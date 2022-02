"Amo essere donna": attivisti Lgbt contro Adele. Laura Ravetto: "Non si mettano le donne e la fierezza di essere tali all'angolo" (Di sabato 12 febbraio 2022) “Siamo alla follia: accusata soltanto perché si è permessa di dire durante il suo discorso ai Brit Awards “Amo essere donna e un'artista femmina”. Si è persa ogni ragione se professare il proprio orgoglio di essere donna e artista femmina è motivo di insulti. Nessuno si azzardi a mettere le donne e la fierezza di essere tali all'angolo”. Lo dichiara la deputata della Lega Laura Ravetto, capo dipartimento Pari opportunità del partito. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) “Siamo alla follia: accusata soltanto perché si è permessa di dire durante il suo discorso ai Brit Awards “Amoe un'artista femmina”. Si è persa ogni ragione se professare il proprio orgoglio die artista femmina è motivo di insulti. Nessuno si azzardi a mettere lee ladiall'”. Lo dichiara la deputata della Lega, capo dipartimento Pari opportunità del partito.

vladiluxuria : #Adele ai #BritAwards dice “amo essere una artista donna” ed è stata interpretata come “trans-escludente”: se c’e u… - luceecenere_ : @Graziana_McLove Non poteva essere diversamente amo ?? - iraeffect : @coprimiIespalle amo ho letto che non volevi farlo tu per non essere irrispettosa e mi son detta: ok lo faccio io - lanuovaCrociata : RT @MyToldo: Dopo aver speso soldi e tempo per dimostrare di essere sano e poter lavorare, la dittatura mi premia con una bella sospensione… - bloodymoonw : @threehelium amo a me non cagano perché sono famosi quindi ci sta essere sottoni, tu stai sotto a una persona non famosa, embarrassing -