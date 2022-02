“Violeta”, il nuovo libro di Isabel Allende dedicato alla madre (Di venerdì 11 febbraio 2022) Isabel Allende è probabilmente una delle più brave scrittrici di romanzi del nostro secolo. La sua capacità di raccontare la realtà nella sua eccezione più veritiera, trasporta il lettore in storie ricche di emozione da leggere tutto d’un fiato fino all’ultima pagina. Quello che andiamo a scoprire nel corso delle prossime righe è “Violeta”, l’ultimo libro di Isabel Allende che racconta la vita della madre. Chi è Violeta? Violeta altro non è che il ritratto letterario della madre della scrittrice, Francisca Llona Barros chiamata anche “Panchita”. La donna è scomparsa tre anni fa all’età di 98 anni. In questo romanzo, l’autrice cilena racconta la vita di una donna che vive con passione, determinazione e senso ... Leggi su mammashoponline (Di venerdì 11 febbraio 2022)è probabilmente una delle più brave scrittrici di romanzi del nostro secolo. La sua capacità di raccontare la realtà nella sua eccezione più veritiera, trasporta il lettore in storie ricche di emozione da leggere tutto d’un fiato fino all’ultima pagina. Quello che andiamo a scoprire nel corso delle prossime righe è “”, l’ultimodiche racconta la vita della. Chi èaltro non è che il ritratto letterario delladella scrittrice, Francisca Llona Barros chiamata anche “Panchita”. La donna è scomparsa tre anni fa all’età di 98 anni. In questo romanzo, l’autrice cilena racconta la vita di una donna che vive con passione, determinazione e senso ...

