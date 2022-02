Ucraina: Blinken, rischio invasione anche durante Olimpiadi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia può avvenire "in qualsiasi momento", anche durante le Olimpiadi invernali, che sono in corso ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il segretario di Stato Usa, Antony, ha affermato che l'dell'da parte della Russia può avvenire "in qualsiasi momento",leinvernali, che sono in corso ...

Advertising

dariodangelo91 : ?? Il segretario di Stato americano Antony #Blinken afferma che l'invasione russa dell'#Ucraina potrebbe iniziare 'in qualsiasi momento'. - iconanews : Ucraina: Blinken, rischio invasione anche durante Olimpiadi - TorciaPolitica : RT @Geopoliticainfo: ????Un invasione russa dell'#Ucraina potrebbe 'iniziare in qualsiasi momento, anche durante le Olimpiadi'. Lo ha sottoli… - joecool_16 : Il segretario di Stato USA Blinken ha dichiarato che, vista la quantità di truppe ammassate al confine, non è detto… - carle08 : RT @rtl1025: ?? Il segretario di Stato #USA, Antony #Blinken, ha affermato che l'invasione dell'#Ucraina da parte della #Russia può avvenire… -