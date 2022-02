Tim, contro scorporo rete sindacati proclamano sciopero il 23 febbraio (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – I sindacati proclamano lo sciopero per l’intero turno di lavoro di tutti i dipendenti delle aziende delle aziende del Gruppo Tim per il prossimo 23 febbraio. Le motivazioni, scrivono le segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, sono la contrarietà “alle ipotesi di scorporo della rete, per l’unicità dell’Azienda a difesa della tenuta occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende del Gruppo Tim”. “Alla luce dell’incontro di ieri” con l’Ad di Tim Pietro Labriola avuto dalle sigle sindacali “rimanendo in piedi tutti i nostri dubbi e preoccupazioni sull’ipotesi di societarizzazione della rete, riteniamo di aprire e confermare con la giornata del 23 febbraio la mobilitazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Iloper l’intero turno di lavoro di tutti i dipendenti delle aziende delle aziende del Gruppo Tim per il prossimo 23. Le motivazioni, scrivono le segrie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, sono la contrarietà “alle ipotesi didella, per l’unicità dell’Azienda a difesa della tenuta occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende del Gruppo Tim”. “Alla luce dell’indi ieri” con l’Ad di Tim Pietro Labriola avuto dalle sigle sindacali “rimanendo in piedi tutti i nostri dubbi e preoccupazioni sull’ipotesi di societarizzazione della, riteniamo di aprire e confermare con la giornata del 23la mobilitazione ...

