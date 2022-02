Stasera in tv | 11 febbraio 2022 | Il Cantante Mascherato e Fosca Innocenti

(Di venerdì 11 febbraio 2022) I palinsesti televisivi di venerdì 11sono ricchi e prevedono programmi per tutti i gusti: intrattenimento, film e serie. Cosa guardarein tv? Programmi TV 11La programmazione serale di venerdì 11è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre la prima puntata della nuova edizione de Il, condotto da Milly Carlucci. Canale 5, invece, propone il primo appuntamento con la fiction, con protagonista la bravissima Vanessa Incontrada. Quanti desiderano trascorrere la serata con una bel film hanno ampia libertà di scelta: da Vizi di famiglia su La 5 alla pellicola The Transporter su Italia 1, passando ...

è un indizio!' rivela Milly Carlucci E' sicuramente una delle maschere più curiose della terza edizione italiana de Il cantante mascherato quella della Medusa, chevenerdì 112022 ...Venerdì 11andrà in onda la prima puntata di Fosca Innocenti. E, da come abbiamo potuto constatare ... le anticipazioni: cosa accadràManca pochissimo alla prima puntata di Fosca ...Le nuove date aggiunte in coda vennero però impedite dal lockdown di fine febbraio, e soltanto il 15 giugno 2020 ... che si replicano ad oltranza con cast in rotazione. Stasera gioco in casa è invece ...TREVISO - A poche ore dal kick-off del secondo turno del Sei Nazioni Under 20 contro l’Inghilterra Campione in carica (venerdì 11 febbraio ore 20.00), è un’Italia concentrata e consapevole della ...