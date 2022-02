Spalletti: “Koulibaly è un giocatore di uno spessore diverso. La gara con l’Inter è una figata, vi spiego il motivo” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, parlerà in conferenza stampa alla vigilia dell’importante match di campionato contro l’Inter. Di seguito le sue parole: “Koulibaly giocherà? Mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto se io dovessi scegliere di farlo entrare dal primo momento. È chiaro che Koulibaly è un calciatore differente, basta guardare quello che ha fatto nella finale quando ha vinto la Coppa. È andato a salutare gli avversari che hanno sbagliato i rigori. È lo spessore dell’uomo, oltre che le qualità del calciatore ad essere differente. Mantengo però rispetto per chi lo ha sostituito in questo periodo di assenza. Dal mio punto di vista è facile perché tutto quello che faccio, va bene. Si aspetta domani per la ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 11 febbraio 2022) Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli. Il tecnico del Napoli, Luciano, parlerà in conferenza stampa alla vigilia dell’importante match di campionato contro. Di seguito le sue parole: “giocherà? Mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto se io dovessi scegliere di farlo entrare dal primo momento. È chiaro cheè un calciatore differente, basta guardare quello che ha fatto nella finale quando ha vinto la Coppa. È andato a salutare gli avversari che hanno sbagliato i rigori. È lodell’uomo, oltre che le qualità del calciatore ad essere differente. Mantengo però rispetto per chi lo ha sostituito in questo periodo di assenza. Dal mio punto di vista è facile perché tutto quello che faccio, va bene. Si aspetta domani per la ...

