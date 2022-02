Sì, un concorso per carabinieri conteneva davvero una domanda sui Pokémon (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’11 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare la notizia, pubblicata tra il 9 e il 10 febbraio 2022 da numerose testate giornalistiche (ad esempio qui, qui e qui), secondo cui una domanda riguardante i Pokémon sarebbe stata posta ai candidati del concorso interno per sovrintendenti dei carabinieri. Si tratta di una notizia vera. Innanzitutto, i Pokémon sono creature di fantasia ideate dall’informatico giapponese Satoshi Tajiri, protagoniste a partire dalla seconda metà degli anni Novanta di una fortunata serie di videogame, giochi di carte e cartoni animati. La domanda oggetto della segnalazione è stata posta lo scorso 1° febbraio durante la ventisettesima edizione del concorso interno per sovrintendenti dei ... Leggi su facta.news (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’11 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare la notizia, pubblicata tra il 9 e il 10 febbraio 2022 da numerose testate giornalistiche (ad esempio qui, qui e qui), secondo cui unariguardante isarebbe stata posta ai candidati delinterno per sovrintendenti dei. Si tratta di una notizia vera. Innanzitutto, isono creature di fantasia ideate dall’informatico giapponese Satoshi Tajiri, protagoniste a partire dalla seconda metà degli anni Novanta di una fortunata serie di videogame, giochi di carte e cartoni animati. Laoggetto della segnalazione è stata posta lo scorso 1° febbraio durante la ventisettesima edizione delinterno per sovrintendenti dei ...

