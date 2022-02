Short track, Pietro Sighel un diamante grezzo. Un verso asso per l’Italia, ma deve crescere tatticamente (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il ragazzo si farà, ma non bisognerà attendere troppo a lungo. Pietro Sighel, figlio del grande Roberto Sighel (atleta di alto livello dello speed skating), ha ereditato la classe e la voglia di vincere paterna su una pista però più corta, ovvero quella dello Short track. Il classe ’99 del Bel Paese ha messo in mostra delle qualità non comuni che tutti gli addetti ai lavori hanno notato nel corso della staffetta mista d’argento alle Olimpiadi Invernali di Pechino, vicinissima all’oro della Cina. Una progressione incredibile di chi va in pista sempre e solo per vincere. Ardore che però il pattinatore nostrano dovrà cercare un po’ di gestire, dovendo leggere meglio l’evoluzione tattica delle gare. L’esperienza chiaramente sarà molto utile, ma le squalifiche “ingiuste” che ha ricevuto ai Giochi sono anche ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il ragazzo si farà, ma non bisognerà attendere troppo a lungo., figlio del grande Roberto(atleta di alto livello dello speed skating), ha ereditato la classe e la voglia di vincere paterna su una pista però più corta, ovvero quella dello. Il classe ’99 del Bel Paese ha messo in mostra delle qualità non comuni che tutti gli addetti ai lavori hanno notato nel corso della staffetta mista d’argento alle Olimpiadi Invernali di Pechino, vicinissima all’oro della Cina. Una progressione incredibile di chi va in pista sempre e solo per vincere. Ardore che però il pattinatore nostrano dovrà cercare un po’ di gestire, dovendo leggere meglio l’evoluzione tattica delle gare. L’esperienza chiaramente sarà molto utile, ma le squalifiche “ingiuste” che ha ricevuto ai Giochi sono anche ...

