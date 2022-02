Scadenze fiscali febbraio 2022: le date da ricordare (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il mese di febbraio 2022 prevede una serie di importanti Scadenze fiscali. Da ricordare sicuramente il 16 febbraio, data dei pagamenti delle ritenute IRPEF e dei versamenti dell’IVA del mese precedente. Si aggiungono all’elenco anche Tobin tax e il versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati. Altra importante novità riguarda il Superbonus. Dopo le modifiche del Decreto Sostegni ter e una piccola proroga decisa dall’Agenzia delle Entrate, il 17 febbraio rappresenta il termine ultimo per effettuare un’ulteriore cessione dei crediti del Superbonus, per quei crediti che erano già stati almeno una volta oggetto di cessione. Il 28 febbraio, poi, è previsto il pagamento in unica soluzione dell’imposta di bollo relativa alle fatture ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il mese diprevede una serie di importanti. Dasicuramente il 16, data dei pagamenti delle ritenute IRPEF e dei versamenti dell’IVA del mese precedente. Si aggiungono all’elenco anche Tobin tax e il versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati. Altra importante novità riguarda il Superbonus. Dopo le modifiche del Decreto Sostegni ter e una piccola proroga decisa dall’Agenzia delle Entrate, il 17rappresenta il termine ultimo per effettuare un’ulteriore cessione dei crediti del Superbonus, per quei crediti che erano già stati almeno una volta oggetto di cessione. Il 28, poi, è previsto il pagamento in unica soluzione dell’imposta di bollo relativa alle fatture ...

