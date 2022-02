Profondo splatter | l’immaginario di Dario Argento

(Di sabato 12 febbraio 2022) Una donna di circa trent’anni gironzola per i viali del Villaggio olimpico. Guarda verso l’alto il cielo coperto dai pini. Non è la sola. Ad ogni finestra, in ogni giardino, ad ogni angolo di strada, i romani sono tutti con il naso all’insù. Tutti tengono davanti agli occhi uno schermo solare. Piano piano, le ombre spariscono. Cos’è un’eclissi ? Non è mai una vera caduta nell’oscurità. Piuttosto, l’apparizione d’una strana luminescenza. Somiglia a quel vecchio trucco cinematografico che dalle nostre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Profondo splatter

Wired Italia

Uno spettacolo, che non poteva suscitare nel convalescente, perennemente afflitto dalla ... ho avuto la sensazione travolgente di assistere a un cambiamento culturale. Nell'occidente ...... è utile ricordare alcune delle caratteristiche salienti di un personaggioe complesso. ... e qualche passaggioin stile Dylan Dog sclaviano delle origini : u n connubio che produce ...Una donna di circa trent’anni gironzola per i viali del Villaggio olimpico. Guarda verso l’alto il cielo coperto dai pini. Non è la sola. Ad ogni finestra, in ogni giardino, ad ogni angolo di strada, ...e se la paura più profonda di Dylan fosse egli stesso? La risposta e il finale, esplicitamente "made in UK", lasciano sconvolti, euforici ed esorcizzati. La casa dello Splatter Stavolta è il turno di ...