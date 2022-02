Prima di tessere i grandi sogni del Pnrr serve ricucire gli strappi

Leggi su formiche

(Di venerdì 11 febbraio 2022) C’è un’Italia che boccheggia, ai margini della ripartenza. Che soffoca di scadenze e di bollette, mentre in cielo rimbombano i fuochi pirotecnici del Recovery e tutti i riflettori sono puntati in alto. Ci sono milioni di famiglie che vivono in bilico sulla soglia della povertà. Ancora in troppi non riescono a salire sul treno che per fortuna, per la gran parte degli italiani, è già partito. Quello del rilancio economico destinato a tradursi – è l’auspicio di tutti – in rilancio sociale. Tanti rischiano di restare involontariamente spettatori di questa delicatissima fase storica che, al contrario, non deve e non può lasciare indietro nessuno, come ha più volte sottolineato il premier Mario Draghi. Abbiamo trascorso l’ultimo anno a sentir parlare della programmazione dei fondi comunitari destinati all’Italia. Sappiamo tutto dei 235,12 miliardi di euro del Piano di ripresa e resilienza. ...