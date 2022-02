Pozzallo | videoconferenza su utilizzo radar in meteorologia e satellite

Leggi su quotidianodiragusa

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Per un giorno, il 10 febbraio, l’Istituto d’istruzione superiore “La Pira” diè stato al centro di unaorganizzata dallo stesso e che ha visto la partecipazione di oltre 30 Istituti nautici di tutti Italia. Lache ha avuto come oggetto “deline interpretazione delle immagini da” è stata organizzata dall’insegnante di navigazione Giorgio Giardina, con il sostegno della Dirigente, Prof.ssa Mara Aldrighetti, che ha permesso e valorizzato questa iniziativa. A questo prestigioso appuntamento si è giunti in quanto lo scorso luglio uno studente dell’IIS “La Pira” di, Pietro Di Raimondo, si è diplomato con 100 e lode, discutendo brillantemente un elaborato di ...