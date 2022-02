Pillola covid Merck e Pfizer, numeri oggi in Italia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pillole anti covid, al 10 febbraio risultano in totale 5.348 i pazienti avviati al trattamento a casa con la Pillola antivirale molnupiravir (Lagevrio*) di Merck (Msd fuori da Usa e Canada) e si registrano i primi 41 pazienti ai quali è stata somministrata la Pillola di Pfizer (Paxlovid*). Sono i dati che emergono dal quarto report dell’Agenzia Italiana del farmaco Aifa sul monitoraggio degli antivirali per la terapia di covid-19. Lagevrio è stata prescritta in 218 strutture, Paxlovid in 29. Dopo la crescita rilevata nei precedenti monitoraggi, in quest’ultimo le prescrizioni di Lagevrio sono in calo: dal 3 al 9 febbraio sono state 1.201, in media oltre 171 al giorno, pari al 9,22% in meno rispetto alla media giornaliera della settimana precedente ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pillole anti, al 10 febbraio risultano in totale 5.348 i pazienti avviati al trattamento a casa con laantivirale molnupiravir (Lagevrio*) di(Msd fuori da Usa e Canada) e si registrano i primi 41 pazienti ai quali è stata somministrata ladi(Paxlovid*). Sono i dati che emergono dal quarto report dell’Agenziana del farmaco Aifa sul monitoraggio degli antivirali per la terapia di-19. Lagevrio è stata prescritta in 218 strutture, Paxlovid in 29. Dopo la crescita rilevata nei precedenti monitoraggi, in quest’ultimo le prescrizioni di Lagevrio sono in calo: dal 3 al 9 febbraio sono state 1.201, in media oltre 171 al giorno, pari al 9,22% in meno rispetto alla media giornaliera della settimana precedente ...

