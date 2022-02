Perini Navi rinasce con New Sail | vertenza chiusa a Viareggio

toscananotizie : #Nautica In #Toscana Perini Navi rinasce con New Sail. Regione: “Seguiremo ancora vicenda, ma vertenza è chiusa”… - Naz_Viareggio : Perini navi, il nuovo corso piace alla Uil - Versiliatoday : Perini Navi, Uilm: segnali positivi, possibili nuove assunzioni - - RoyLepore : #Perini Navi: Uilm, primi segnali buoni, possibili assunzioni Saisi: 'Buone aspettative anche per Nca' -

Ultime Notizie dalla rete : Perini Navi

MARINA DI CARRARA " Dalla mezzanotte di venerdìè nelle mani di Giovanni Costantino, amministratore delegato di The Italian Sea Group, attraverso la società controllata al 100% New Sail. Poche ore di gestione che per il segretario della ...Dalla mezzanotte di venerdì (4 febbraio) è iniziata la seconda vita dell'azienda. Al timone c'è Giovanni Costantino , amministratore delegato di The Italian Sea Group , attraverso la società controllata al 100 per cento New Sail . Poche ore di gestione che, tuttavia, ...Fumata bianca e grande soddisfazione nell’incontro in videoconferenza che si è svolto stamani tra la Regione, l’agenzia regionale Arti, la nuova proprietà di Perini Navi, le organizzazioni sindacali e ...Perini Navi è nelle mani di Giovanni Costantino, amministratore delegato di The Italian Sea Group, attraverso la società controllata al 100% New Sail. Pochi giorni di gestione che per il segretario ...