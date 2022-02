One Ocean Summit, più di 100 Paesi si impegnano per salvare gli oceani. L’Ue: «Accordo entro fine anno» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Preservare gli Oceani dai danni umani. Questo il rinnovato impegno di oltre 100 Paesi riuniti nella sessione del vertice One Ocean a Brest, in Francia. È stato il presidente Emmanuel Macron a parlare di «un 2022 decisivo» in cui prendere «impegni chiari e fermi». Il vertice ha segnato il punto di partenza di una serie di importanti incontri internazionali incentrati sugli Oceani, tra cui la Conferenza Onu sull’Oceano a Lisbona a giugno e la Cop27 a Sharm el-Sheikh, in Egitto, prevista in autunno. Tra le misure discusse anche quella del rafforzamento della lotta contro la pesca illegale, della riduzione dell’inquinamento da plastica e di una migliore protezione delle acque internazionali. «È l’Oceano che rende possibile la vita sulla Terra, produce più della metà dell’ossigeno che ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 febbraio 2022) Preservare glii dai danni umani. Questo il rinnovato impegno di oltre 100riuniti nella sessione del vertice Onea Brest, in Francia. È stato il presidente Emmanuel Macron a parlare di «un 2022 decisivo» in cui prendere «impegni chiari e fermi». Il vertice ha segnato il punto di partenza di una serie di importanti incontri internazionali incentrati suglii, tra cui la Conferenza Onu sull’o a Lisbona a giugno e la Cop27 a Sharm el-Sheikh, in Egitto, prevista in autunno. Tra le misure discusse anche quella del rafforzamento della lotta contro la pesca illegale, della riduzione dell’inquinamento da plastica e di una migliore protezione delle acque internazionali. «È l’o che rende possibile la vita sulla Terra, produce più della metà dell’ossigeno che ...

MarevivoOnlus : Includere l’educazione all’oceano nei programmi scolastici: è l’appello dell’@UNESCO alle Nazioni durante… - Kmetro0_eu : One Ocean Summit, nuova coalizione internazionale a tutela degli oceani - Fedora06969294 : Intanto.. Ripulire questo sudiciume???? Visto su @euronewsit : Lotta alla plastica nei mari. L'appello dello One Oc… - gplanet_news : #OneOceanSummit, UE nuove iniziative nella protezione degli oceani. La presidente della #CommissioneUE… - euronewsit : 'Agire subito per salvare i mari dalla plastica'. Dallo One Ocean Summit l'appello dei grandi. La presidente della… -