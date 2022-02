Musetti-Lehecka in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp 500 Rotterdam 2022 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lorenzo Musetti dovrà vedersela con Jiri Lehecka ai quarti di finale dell’Atp 500 di Rotterdam 2022. Il giovane tennista italiano ha sorpreso Hubert Hurkacz al secondo turno, eliminando il polacco in tre set non prima di aver raccolto lo scalpo di un altro ottimo contendente, ossia lo svedese Mikael Ymer. Campagna olandese sin qui eccellente per l’azzurro, il quale sembrerebbe aver ritrovato fiducia dopo un periodo sostanzialmente scarno di risultati. Musetti ha palesato progressi sia in ricezione che al servizio, mostrandosi più aggressivo e tentando il più possibile di comandare il gioco dal centro del campo; le variazioni del carrarese, inoltre, destabilizzano spesso gli avversari e lo rendono insidioso per qualsivoglia opponente. Attenzione però a sottovalutare Lehecka, ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lorenzodovrà vedersela con Jiriai quarti di finale dell’Atp 500 di. Il giovane tennista italiano ha sorpreso Hubert Hurkacz al secondo turno, eliminando il polacco in tre set non prima di aver raccolto lo scalpo di un altro ottimo contendente, ossia lo svedese Mikael Ymer. Campagna olandese sin qui eccellente per l’azzurro, il quale sembrerebbe aver ritrovato fiducia dopo un periodo sostanzialmente scarno di risultati.ha palesato progressi sia in ricezione che al servizio, mostrandosi più aggressivo e tentando il più possibile di comandare il gioco dal centro del campo; le variazioni del carrarese, inoltre, destabilizzano spesso gli avversari e lo rendono insidioso per qualsivoglia opponente. Attenzione però a sottovalutare, ...

