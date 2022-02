Milano | precipitano installando un ascensore | un operaio muore sul colpo | l’altro è gravissimo

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Dramma a. Ancora vittime sul lavoro. Unè morto e un altro, più giovane, è ricoverato in gravissime condizioni. I due sono precipitati all’interno del vanomentre installavano la cabina in un palazzo di, nei pressi di piazzale Loreto. Il drammatico incidente è avvenuto in uno stabile in viale Monza 2 pochi minuti prima delle 14.precipita dall’Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, i due lavoratori sono caduti da un’altezza di circa 20 metri mentre stavano montando un. L’di 55 anni è morto sulmentre il collega di 26 è stato trasferito all’ospedale Niguarda. Sul posto è stata inviata anche la polizia che ...

Drammatico incidente sul lavoro a Milano dove due operai sono precipitati nel vano dell'ascensore nel quale stavano lavorando. E' morto uno dei due operai precipitati con un ascensore da circa 20 metri di altezza a Milano. L'uomo, un 55enne, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando sul tetto dell'ascensore in un cantiere di viale Monza insieme a un collega quando l'ascensore è precipitato.