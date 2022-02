Macron rifiuta il tampone, spunta il retroscena da spy story: “Non voleva lasciare il Dna ai russi” (Di venerdì 11 febbraio 2022) È tutto vero. Il giallo del super-distanziamento tra Macron e Putin durante l’incontro a Mosca di lunedì sembra risolto. L’inquilino dell’Eliseo si è rifiutato di sottoporsi a un test molecolare per il covid prima del suo incontro con il presidente russo. E per questo si è reso necessaria una distanza adeguata. Il no alla richiesta del Cremlino è stato reso noto da fonti dell’entourage del presidente francese e confermato da Mosca. Macron rifiuta il test molecolare di Mosca Il lungo tavolo che separava Macron e Putin nell’incontro sulla crisi ucraina era una soluzione obbligata, visto il rifiuto del presidente francese di sottoporsi a un tampone molecolare chiesto dal Cremlino al suo arrivo a Mosca. Dopo quello fatto alla partenza da Parigi e quello antigenico poco prima ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) È tutto vero. Il giallo del super-distanziamento trae Putin durante l’incontro a Mosca di lunedì sembra risolto. L’inquilino dell’Eliseo si èto di sottoporsi a un test molecolare per il covid prima del suo incontro con il presidente russo. E per questo si è reso necessaria una distanza adeguata. Il no alla richiesta del Cremlino è stato reso noto da fonti dell’entourage del presidente francese e confermato da Mosca.il test molecolare di Mosca Il lungo tavolo che separavae Putin nell’incontro sulla crisi ucraina era una soluzione obbligata, visto il rifiuto del presidente francese di sottoporsi a unmolecolare chiesto dal Cremlino al suo arrivo a Mosca. Dopo quello fatto alla partenza da Parigi e quello antigenico poco prima ...

