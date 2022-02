Lucca | neonata morta in sala parto Circostanza rara e imprevedibile | lo sconcerto dei medici

Advertising

iltirreno : ?? Lucca, tragedia all'ospedale: muore neonata. Indaga anche la Procura ?? di Luca Tronchetti -

L'8 febbraio, all'ospedale San Luca di Lucca, una bimba è nata morta. Una notizia tragica che ha messo inevitabilmente in moto la Procura. La madre, una donna di 35 anni, era ricoverata all'ospedale di Lucca proprio per partorire e tutto è improvvisamente precipitato e, quando la neonata è venuta al mondo, per lei non c'era già più nulla da fare. La procura della Repubblica di Lucca ha aperto un fascicolo di indagine. Da parte del personale sanitario è stato fatto tutto il possibile per salvare la vita della neonata, il cui decesso si è verificato durante il parto.