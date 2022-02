LIVE – Musetti-Lehecka 3-6 6-1 2-0, quarti di finale Atp 500 Rotterdam 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Jiri Lehecka, valevole per i quarti di finale dell’Atp 500 di Rotterdam 2022. Il giovane e precoce tennista italiano ha eliminato Hubert Hurkacz al secondo turno, sorprendendo il mondo intero e palesando, una volta di più, il suo straordinario talento; variazioni letali e continuità al servizio sono stati gli ingredienti del successo di Musetti contro il polacco, con il carrarese intenzionato però a non fermare il suo cammino proprio a un passo dalla semifinale. Il ceco Lehecka, dal canto suo, ha sconfitto in serie Denis Shapovalov e Botic Van de Zandschulp, candidandosi a poter essere considerato l’outsider più pericoloso del torneo, al ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ile latestuale della sfida tra Lorenzoe Jiri, valevole per ididell’Atp 500 di. Il giovane e precoce tennista italiano ha eliminato Hubert Hurkacz al secondo turno, sorprendendo il mondo intero e palesando, una volta di più, il suo straordinario talento; variazioni letali e continuità al servizio sono stati gli ingredienti del successo dicontro il polacco, con il carrarese intenzionato però a non fermare il suo cammino proprio a un passo dalla semi. Il ceco, dal canto suo, ha sconfitto in serie Denis Shapovalov e Botic Van de Zandschulp, candidandosi a poter essere considerato l’outsider più pericoloso del torneo, al ...

