L'eterna guerra tra Nord e Sud agita il Pnrr (Di venerdì 11 febbraio 2022) La guerra del campanile per spartirsi i fondi del Pnrr è rimasta latente fin quando non è stato tirato fuori il fuori onda del sindaco di Milano Beppe Sala con il presidente Fontana: “sud sud sud”. La risposta del Ministro Carfagna non si è fatta attendere, ma è stata più demagogica che concreta: “se cresce il sud cresce tutto il Paese”. Si ma come? Sarebbe stato più utile riuscire a rispondere con l’esempio concreto dei progetti fin qui approvati, cosa che ancora non si riesce a fare. Lo stesso ministro Franco in conferenza stampa a domanda diretta ha risposto “va anche considerato un divario amministrativo tra Nord e sud che dobbiamo riuscire a colmare”. E infatti basterebbe guardare i progetti presentati al sud e quelli al Nord per vedere chi scippa a chi. Ma questo purtroppo ancora oggi non è possibile farlo. Ogni ... Leggi su panorama (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ladel campanile per spartirsi i fondi delè rimasta latente fin quando non è stato tirato fuori il fuori onda del sindaco di Milano Beppe Sala con il presidente Fontana: “sud sud sud”. La risposta del Ministro Carfagna non si è fatta attendere, ma è stata più demagogica che concreta: “se cresce il sud cresce tutto il Paese”. Si ma come? Sarebbe stato più utile riuscire a rispondere con l’esempio concreto dei progetti fin qui approvati, cosa che ancora non si riesce a fare. Lo stesso ministro Franco in conferenza stampa a domanda diretta ha risposto “va anche considerato un divario amministrativo trae sud che dobbiamo riuscire a colmare”. E infatti basterebbe guardare i progetti presentati al sud e quelli alper vedere chi scippa a chi. Ma questo purtroppo ancora oggi non è possibile farlo. Ogni ...

