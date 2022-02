La nostalgia per una vita che si apre verso l’altro (Di venerdì 11 febbraio 2022) C’è una parola che viene da lontano incrostata dentro alle nostre parole migliori, quelle che hanno il fascino fatale del futuro che avanza. Perché nel linguaggio, qualcosa della verità della vita si deposita sempre: le parole dicono e fanno esistere le cose. Basti pensare che noi siamo anche le parole violente o ospitali che altri hanno detto e dicono di noi. Siamo anche le parole che consegniamo agli incontri e alle situazioni più o meno facili che la storia ci mette davanti. Non per niente nella Bibbia la Creazione avviene con un atto di parola, con Dio che dice parole che inventano un domani possibile, un posto in cui si può abitare volentieri. Le parole esistenza, educazione, esperienza sono quelle che i discorsi degli uomini hanno levigato per interi millenni, per inventare un domani possibile. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 11 febbraio 2022) C’è una parola che viene da lontano incrostata dentro alle nostre parole migliori, quelle che hanno il fascino fatale del futuro che avanza. Perché nel linguaggio, qualcosa della verità dellasi deposita sempre: le parole dicono e fanno esistere le cose. Basti pensare che noi siamo anche le parole violente o ospitali che altri hanno detto e dicono di noi. Siamo anche le parole che consegniamo agli incontri e alle situazioni più o meno facili che la storia ci mette davanti. Non per niente nella Bibbia la Creazione avviene con un atto di parola, con Dio che dice parole che inventano un domani possibile, un posto in cui si può abitare volentieri. Le parole esistenza, educazione, esperienza sono quelle che i discorsi degli uomini hanno levigato per interi millenni, per inventare un domani possibile.

