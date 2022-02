Il leader di IoApro indagato per simulazione di reato | “Scrisse finte minacce a suo figlio e le postò sui social” Lui | “È stato un mio amico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) “Se domani apri ti facciamo male. Sappiamo dove va all’asilo tuo”. Era la presunta minaccia che Umberto Carriera, ristoratore edel movimento, aveva rilanciato sui propri canali. Ma era tutto falso: e ora, riferisce l’edizione online del Resto del Carlino, la procura di Pesaro ha messo sotto indagine Carriera perdi, accusandolo di aver fatto partire quellecontro se stesso dall’account de “La macelleria”, uno dei propri ristoranti. Contattato dal Carlino, Carriera ammette che le frasi non erano vere ma dice di non esserelui a scriverle: “È stata una persona a me vicina, di cui mi fidavo, che aveva accesso alle mie password e le ha sfuttate per danneggiarmi, motivata ...