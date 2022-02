Il debunking del video di Christian Perronne davanti al “Parlamento europeo” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Negli ultimi giorni è stato più volte segnalato via WhatsApp alla redazione di Facta un video presente sia su Facebook che su YouTube. Il filmato, della durata di circa 8 minuti, mostra un uomo all’interno di quella che sembra un’aula parlamentare mentre espone in francese (il video presenta sottotitoli in italiano) una serie di opinioni critiche sui vaccini anti-Covid. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che chi parla è il professore Christian Perronne durante un intervento «al Parlamento europeo». Si tratta di un contenuto che veicola una serie di notizie false e fuorvianti sui vaccini contro il nuovo coronavirus Sars-Cov-2, sulla loro approvazione, sui loro effetti, sui decessi legati alla Covid-19 ... Leggi su facta.news (Di venerdì 11 febbraio 2022) Negli ultimi giorni è stato più volte segnalato via WhatsApp alla redazione di Facta unpresente sia su Facebook che su YouTube. Il filmato, della durata di circa 8 minuti, mostra un uomo all’interno di quella che sembra un’aula parlamentare mentre espone in francese (ilpresenta sottotitoli in italiano) una serie di opinioni critiche sui vaccini anti-Covid. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che chi parla è il professoredurante un intervento «al». Si tratta di un contenuto che veicola una serie di notizie false e fuorvianti sui vaccini contro il nuovo coronavirus Sars-Cov-2, sulla loro approvazione, sui loro effetti, sui decessi legati alla Covid-19 ...

