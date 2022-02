GfVip, tutto concordato? La confessione di Gianluca sul ritorno di Alex (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Gf Vip continua a regalare retroscena e lo farà fino alla fine prevista per metà marzo 2022. Mentre la finale si avvicina, c’è chi si prepara a ritornare nella casa: si tratta di Alex Belli. LEGGI ANCHE : – GF VIP, Delia potrebbe essere squalificata per quanto detto stanotte? Cosa ha riferito a Miriana e Jessica Dopo essere uscito per riconquistare Delia Duran, e dopo l’entrata teatrale di quest’ultima nella casa, Alex Belli rientrerebbe per mettere le cose in chiaro sia con Soleil che con Delia, e alimentare ancora una volta la bufera che da mesi interessa il famoso triangolo. I sospetti che però sia stato tutto organizzato molto prima si fanno sempre più insistenti: a dare delle certezze in questo senso sono i concorrenti stessi con alcune dichiarazioni che si sono fatti scappare. Alex Belli torna ... Leggi su funweek (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Gf Vip continua a regalare retroscena e lo farà fino alla fine prevista per metà marzo 2022. Mentre la finale si avvicina, c’è chi si prepara a ritornare nella casa: si tratta diBelli. LEGGI ANCHE : – GF VIP, Delia potrebbe essere squalificata per quanto detto stanotte? Cosa ha riferito a Miriana e Jessica Dopo essere uscito per riconquistare Delia Duran, e dopo l’entrata teatrale di quest’ultima nella casa,Belli rientrerebbe per mettere le cose in chiaro sia con Soleil che con Delia, e alimentare ancora una volta la bufera che da mesi interessa il famoso triangolo. I sospetti che però sia statoorganizzato molto prima si fanno sempre più insistenti: a dare delle certezze in questo senso sono i concorrenti stessi con alcune dichiarazioni che si sono fatti scappare.Belli torna ...

